Joe Biden noemt Trumps weigering om verlies toe te geven ‘beschamend’

Op een persconferentie in Wilmington in de staat Delaware heeft Joe Biden dinsdag het woord genomen. De verkozen president ging daar het meest heikele onderwerp van het moment niet uit de weg: dat president Donald Trump weigert te bekennen dat hij de verkiezingen in de VS verloren heeft. ‘Om heel eerlijk te zijn, ik vind het beschamend’, antwoordde hij aan een journalist die het onderwerp aansneed. ‘Het zal niet in het voordeel van zijn presidentiële erfenis’, zei Biden nog.

De Democraat blijft ervan overtuigd dat de machtsoverdracht goed zal verlopen en zelfs al in de steigers staat. ‘Mijn transitieteam is al aan het werk’, aldus Biden. Hij plant dus ook geen verdere gerechtelijke stappen om zijn presidentschap af te dwingen. Door de rechtszaken die president Donald Trump aanspant, erkent de Amerikaanse Overheidsdienst (GSA) de overwinning van Biden nog niet. Daardoor krijgt het team van Biden nog geen federale middelen, zoals kantoorruimte, om de overgang te organiseren. Volgens Biden kunnen ze ook zonder hun werk doen. Een erkenning zou de verkozen president wel toegang geven tot de vertrouwelijke veiligheidsbriefings. ‘Dat zou fijn zijn’, gaf Biden toe, ‘maar ook dat is op dit moment niet levensnoodzakelijk.’

Biden gaf ook mee een onderhoud te plannen met de Republikeinse leider in de Senaat, Mitch McConnell. McConnel zei eerder dat hij wacht met een uitspraak over de verkiezingen, tot het kiescollege volgende maand samen is gekomen. Volgens Biden worden de Republikeinse partijleden ‘licht geïntimideerd door president Trump’.

Ook het Republikeinse kamp doet ondertussen voort alsof Trump gewonnen heeft. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo heeft dinsdag ‘een rimpelloze transitie naar een tweede regering-Trump’ beloofd. In een reeks tweets heeft president Donald Trump opnieuw gezegd dat hij zal winnen. ‘We boeken vooruitgang’, zei hij. Hij denkt volgende week resultaten te hebben.

Onder meer aan gezondheidszorg en de problematiek van voorgeschreven geneesmiddelen wordt gewerkt, zei Biden.

Biden zei ook nog dat hij al enkele wereldleiders gebeld heeft om te zeggen dat de VS ‘terug is’. Hij hoopt voor Thanksgiving (26 november) al een aantal leden van zijn regering voor te kunnen stellen.