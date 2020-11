Wat onthouden we van dit vreemde wielerseizoen?

Het wielerseizoen zit erop. Met zijn eindzege in de Vuelta heeft de Sloveen Primoz Roglic zijn tweede plaats in de Tour een beetje goedgemaakt, maar dé renner van 2020 is zonder enige twijfel Wout Van Aert. Wie zal het worden in 2021, gesteld dat we opnieuw een ‘normaal’ seizoen krijgen? En laat ons ook eens kijken naar de vrouwen.

Net omdát het zo vreemd was, heeft het voorbije ‘coronaseizoen’ voor een aantal verrassingen én lessen gezorgd. Dat zegt journaliste Bieke Purnelle. Ze heeft het met ons over de veiligheid van de koersen, maar ook over de steeds jonger wordende rondewinnaars, tijdrijden en rolmodellen.

