Vaticaan ontkent seksueel misbruik door kardinaal McCarrick onder de mat te hebben geveegd

Het Vaticaan ontkent dat het seksueel misbruik door de Amerikaanse kardinaal Theodore McCarrick onder de mat te hebben geveegd. In een uitgebreid rapport geeft het Vaticaan wel toe fouten te hebben gemaakt op basis van onnauwkeurige en onvolledige informatie. McCarrick werd pas zeer laat uit zijn ambt gezet wegens seksueel misbruik.

In 2017 ging de bal aan het rollen: de Amerikaanse kardinaal Theodore McCarrick werd beschuldigd van aanranding van een minderjarige, vijftig jaar geleden. Er volgden andere beschuldigingen van mannen die op het moment van de feiten niet ouder dan elf waren. Al snel bleek dat twee diocesen in New Jersey klachten van jonge seminaristen tegen hem hadden afgekocht.

Begin 2019 werd de kardinaal daarom door het Vaticaan uit zijn ambt gezet. Met de historische straf wilde het Vaticaan een voorbeeld stellen en tonen dat het seksueel misbruik in de kerk ernstig neemt. Om dat kracht bij te zetten, vorderde paus Franciscus een onderzoek naar de vraag of er sprake is geweest van een doofpot. Het rapport van 450 pagina’s werd vandaag gepubliceerd door het Vaticaan.

Daaruit blijkt dat McCarrick niet belet werd om snel carrière te maken onder paus Johannes Paulus II, ook al had die al sinds 2000 weet van de reeks misbruikbeschuldigingen. Om verschillende redenen besloot die daar verder niets mee te doen. NRC Handelsblad schrijft ook dat McCarrick bekendstond als een geestelijke met een groot talent voor fondsenwerven, maar volgens het rapport was ‘geld “niet bepalend bij majeure beslissingen” over McCarrick.’ In 2001 werd hij door Johannes Paulus II benoemd tot kardinaal, na de paus de hoogste rang in de Rooms-Katholieke Kerk.

In een bijlage erkent de communicatiechef Andrea Tornielli van het Vaticaan dat McCarrick carrière kon maken in de kerkelijke rangen als gevolg van onder meer ‘onderschattingen en keuzes die later verkeerd bleken te zijn’.