De Nederlandse zuivelreus FrieslandCampina, het bedrijf achter zuiveldrankjes Fristi en Cécémel, plant een zware besparingsronde waarbij ook in ons land banen op de helling komen te staan. Het is de schuld van de coronacrisis, stelt het bedrijf.

Tegen eind 2021 wil FrieslandCampina ongeveer duizend arbeidsplaatsen schrappen. Dat zal vooral gebeuren in Nederland en Duitsland, maar ook in ons land. De zuivelgroep sluit niet uit dat in drie landen ...