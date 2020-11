Eurocommissaris Vestager viseert nu ook Amazon

Door data van externe verkopers op haar platform te gebruiken om met hen te concurreren, overtreedt Amazon Europese mededingingsregels in de onlinehandel. Dat zegt de Europese Commissie in een voorlopig standpunt. De commissie start ook een tweede onderzoek naar de Amerikaanse e-commercegigant.

Op het platform verkoopt Amazon zelf producten aan consumenten, maar ook externe verkopers kunnen er spullen aan de man brengen. Volgens eurocommissaris voor Mededinging Margrethe Vestager gebruikt Amazon data die het heeft over die externe verkopers - zoals het aantal bestellingen - in zijn eigen voordeel in concurrentie met die verkopers. Dat zou machtsmisbruik inhouden, want Amazon kan bijvoorbeeld focussen op de bestverkochte producten.

‘Nu e-commerce boomt, en Amazon het belangrijkste e-commerceplatform heeft, is een eerlijke en onvervalste online toegang tot consumenten belangrijk voor alle verkopers’, zegt Vestager.

Amazon krijgt nu de kans om te reageren op de bevindingen van de commissie. Als het bedrijf uiteindelijk daadwerkelijk schuldig blijkt, kan de commissie een boete van maximaal 10 procent van de jaaromzet opleggen. Amazon draaide vorig jaar een omzet van ruim 280 miljard dollar.

De commissie opende overigens nog een tweede onderzoek. Mogelijk worden de eigen aanbiedingen van Amazon en die van externe verkopers die de logistieke diensten van Amazon gebruiken, bevoordeeld.