België beslist wellicht volgende week over aankoop Pfizer-vaccins

De Europese Commissie zal woensdag een aankoopcontract voor het coronavaccin van Pfizer-BioNTech goedkeuren. Dat heeft de woordvoerder van de Commissie aangekondigd. België heeft dan vijf dagen om te beslissen of het intekent op de bestelling.

De Europese Commissie, die in naam van de Europese lidstaten onderhandelingen voert met verschillende farmabedrijven over de aankoop van vaccins, rondde in september al verkennende gesprekken af met Pfizer-BioNTech. Beide partijen raakten het eens over 200 miljoen dosissen, plus een optie op nog eens 100 miljoen dosissen.

Woensdag wil de Commissie het formele aankoopcontract goedkeuren. Het is vervolgens aan de lidstaten om aan te geven of ze willen intekenen in het akkoord. ‘Vrijdag zullen we normaal informatie ontvangen van de commissie en dan hebben we in principe vijf werkdagen om te beslissen of we ook vaccins willen bestellen’, zei minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) dinsdag in de Kamercommissie Volksgezondheid.

In ‘De afspraak’ maakte Vandenbroucke duidelijk dat zo’n beslissing eerst moet afgetoetst worden met de deelstaten in de interministeriële conferentie van de ministers van Volksgezondheid.

‘Tijd nodig voor goedkeuring en productie’

Het Amerikaanse Pfizer en het Duitse BioNTech kondigden maandag aan dat uit tussentijdse analyses van klinische proeven blijkt dat hun vaccin tegen COVID-19 voor 90 procent doeltreffend is. Het vaccin wordt onder meer geproduceerd in de fabriek van Pfizer in Puurs.

Vandenbroucke waarschuwde wel dat er nog verschillende stappen moeten worden genomen voor een vaccin effectief beschikbaar wordt. ‘Er is nog tijd nodig voor goedkeuring en voor productie, dat zijn heel complexe vraagstukken’, aldus Vandenbroucke. ‘Voor alle producten geldt dat ze nog toelating moeten krijgen van het Europese Geneesmiddelenagentschap.’

Bovendien belooft Pfizer tegen eind 2021 aan 1,3 miljard geproduceerde vaccins te kunnen zitten. ‘Er zijn twee shots per persoon nodig, dus die zijn goed voor 650 miljoen mensen’, rekende Vandenbroucke. ‘We zijn minstens met tien keer zoveel op de planeet.’