Het doel: zakken onder 50 besmettingen per dag (en daar zijn we nog lang niet)

De coronacijfers gaan misschien weer voorzichtig de goede kant uit, maar Biostatisticus Geert Molenberghs (KU Leuven en UHasselt) stipte zondag op de website van Het Nieuwsblad al aan dat we de inspanningen zullen moeten volhouden ‘tot we minder dan 50 besmettingen per dag tellen’. Ter vergelijking: we schommelden de voorbije dagen nog rond de 10.000 besmettingen per dag.

Om het doel van 50 besmettingen te bereiken, zullen we volgens viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) nog veel geduld moeten uitoefenen. ‘In de zomer waren we gedaald naar 85 besmettingen per dag, maar bij het minste krijg je dan een nieuwe opflakkering’, zegt hij. ‘We moeten ons land nu niet alleen weg krijgen boven aan de corona-rankings, we moeten veel verder gaan dan dat.’

‘Save Christmas? Dat schip heeft al een tijdje geleden de haven verlaten’, benadrukt Van Ranst. ‘Daarvoor hadden we al veel vroeger moeten ingrijpen. Zelfs als we erin slagen om de curve iets sneller te laten dalen, zal het nog tientallen weken duren voor we aan die 50 besmettingen per dag geraken. Maar het zal ook allemaal van onszelf afhangen. Daar is het de vorige keer fout gelopen.’

Behalve een veel drastischere exit-drempel worden ook de randvoorwaarden mee in rekening genomen voor een mogelijke versoepeling. Zo stipte coronacommissaris Facon dit weekend al aan dat er in Vlaanderen 1.100 telefonisten zijn voor het contactonderzoek, terwijl er dat in Brussel en Wallonië elk maar 300 zijn. ‘Dat is niet in evenwicht met de huidige epidemische situatie’, klonk het.

Ook de teststrategie moet verder worden opgedreven en de toepassing van de isolatie en quarantaine blijft nog te veel dode letter. ‘Dus laat mij duidelijk zijn,’ benadrukte Facon, ‘zolang die randvoorwaarden niet overal op punt staan, kunnen we de maatregelen niet lossen.’