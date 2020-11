Loopwonder Hannes Delcroix opgeroepen voor Rode Duivels

Vijf keer kreeg Hannes Delcroix (21) van Vincent Kompany al een basisplaats bij Anderlecht. Roberto Martinez riep hem voor het eerst op voor de Rode Duivels voor de oefeninterland tegen Zwitserland, maar wie is die Hannes Delcroix eigenlijk en waarom heeft Haïti pech? Midden oktober gaf de centrale verdediger een eerste interview waarin hij het onder meer had over zijn records in de fysieke testen bij de jeugd. Records waarvoor hij wedijverde met niemand minder dan Remco Evenepoel.