William Massart die jarenlang streed voor dodelijk ziek dochtertje Sandra overleden

William Massart (60), de vader die jarenlang onder de slogan ‘Red Sandra’ vocht tegen de dodelijke ziekte die zijn dochtertje trof, is nu zelf overleden aan een hersentumor. Vlak voor zijn dood kreeg Massart nog de film te zien die Jan Verheyen over zijn leven maakte. ‘Hij was zeer geëmotioneerd door de hommage.’

‘Wat deze man in zijn leven heeft moeten doorstaan ... het is onwaarschijnlijk’, zo reageert Jan Verheyen op het overlijden van Massart. De regisseur maakte een film over het leven van William en zijn ...