Oproep | Wat is uw gouden tip voor de feesten?

Nooit zijn we meer verknocht aan tradities dan tijdens de eindejaarsperiode. Toch wordt het dit jaar anders. Kleiner wellicht, met meer fysieke afstand en veel minder gasten aan tafel. Maar ook: met meer ruimte om te breken met alles wat we gewoon waren. En dus vroegen we ons af: hoe zult u feestvieren?

Wordt het één grote zoomsessie met vrienden? Zit iemand in de familie al een onlinequiz te regelen? Kookt u op afstand voor elkaar? Of hebt u al ervaring met (familie)feesten vanop afstand en wilt u uw ervaringen delen? Inspireer ons en andere lezers: online en in het magazine brengen we daar binnenkort verslag van uit.

Mailen kan tot en met 16 november naar maaikevanmelckebeke@gmail.com