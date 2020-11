Proces na aanslagen Barcelona en Cambrils van start: drie mannen staan terecht

Drie jaar na de dubbele aanslag in Barcelona en Cambrils start het proces in Madrid. De zes daders werden toen neergeschoten door de politie, vandaag staan drie handlangers terecht. Bij de aanslag kwamen zestien mensen om het leven, waaronder ook een landgenoot.

De jihadistische cel die de aanslagen pleegde bestond uit acht jonge Marokkanen of mannen van Marokkaanse origine die gerekruteerd waren door imam Abdelbaki Es Satty. Volgens justitie hadden ze plannen voor ‘verschillende grootschalige aanslagen met explosieven’. Doelwitten waren onder meer de Eiffeltoren in Parijs, de voetbalstadions van FC Barcelona en Real Madrid, het Alhambra van Granada en het attractiepark Port Aventura.

Bij de toevallige ontploffing van hun schuilplaats kwam imam Es Satty om het leven. Het bracht de overlevenden van de terreurcel ertoe de aanslagen van 17 en 18 augustus 2017 in Barcelona en Cambrils te improviseren.

De 23-jarige Mohamed Houli Chemlal riskeert een celstraf van 41 jaar voor lidmaatschap van een terroristische organisatie en bezit van explosieven. Hij overleefde de ontploffing in het huis waar de terreurcel explosieven maakte. Voor Driss Oukabir (31 jaar) is een celstraf van 36 jaar geëist, ook voor het lidmaatschap van een terroristische organisatie. De bestelwagen die werd gebruikt om mensen aan te rijden op de Ramblas werd onder zijn naam gehuurd. De 27-jarige Saïd ben Iazza riskeert dan weer een celstraf van 8 jaar. Hij was de eigenaar van een belwinkel die materiaal leverde aan de terreurcel. Hij wordt vervolgd voor samenwerking met een terroristische organisatie.

De drukke Las Ramblas in Barcelona werd op 17 augustus 2017 bruut opgeschrikt door een bestelwagen. De bestuurder reed in op de mensenmassa en doodde daarbij vijftien mensen, waaronder een Belgische vrouw. De 22-jarige dader vluchtte weg.

Een zestiende slachtoffer viel enkele uren later in Cambrils, bij een verijdelde aanslag door leden van hetzelfde netwerk. De slachtoffers werden ook hier van de weg gemaaid. In totaal vallen bij de twee aanslagen meer dan 150 gewonden.