Deal afgeblazen: Luikse zakenman Fornieri gaat toch niet in Standard investeren

De deal tussen Standard en François Fornieri is afgesprongen. De sterke man achter het Luikse farmabedrijf Mithra zou normaal 50 procent van de aandelen kopen, maar dat gaat niet door.

Waarom de deal tussen de Luikse miljonair en de Rouches van de baan is, is nog niet volledig duidelijk. Begin augustus werd aangekondigd dat Fornieri de helft van de aandelen van Bruno Venanzi zou overkopen – 50 procent in totaal – en ook zou investeren in het immobiliënproject van de club. Hij zou daarmee gedelegeerd bestuurder van Standard worden. Maar dat alles gaat ondanks een eerder akkoord niet door.

Door het afketsen van de deal kan er ook wellicht een streep door de komst van Luciano D’Onofrio. De sportieve baas van Antwerp is een goede vriend van Fornieri en werd de voorbije maanden nog veelvuldig in verband gebracht met een terugkeer naar Sclessin.

Financiële toekomst

Voorzitter Bruno Venanzi kwam in zijn zoektocht naar investeerders afgelopen zomer uit bij Fornieri, die voor een kapitaalsverhoging zou zorgen. Welkom voor Standard, dat pas in tweede zit een proflicentie bemachtigde. Afwachten wat dit voor de financiële toekomst van de Luikse club zal betekenen.

De Rouches lijken zichzelf niet meteen zorgen te maken over hun financiële toestand, al ging de loonlast opnieuw omhoog. Vorige week werd via een communiqué nog aangekondigd dat de club het voorbije boekjaar 200.000 euro winst had gemaakt. Voor volgend boekjaar verwacht Standard break-even te draaien. Venanzi staat nog altijd open voor nieuwe investeerders.