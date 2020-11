Eerste James Bond-pistool van Sean Connery wordt geveild

In de Verenigde Staten gaat op 3 december een pistool onder de hamer dat Sean Connery bij zijn eerste vertolking van James Bond in ‘Dr. No’ (1962) heeft gebruikt.

De waarde van het beroemde wapen - een Walther PP - schat het veilinghuis Julien’s Auctions in Beverly Hills op 150.000 tot 200.000 dollar.

Foto: via REUTERS

Het pistool is niet het enige item dat zal worden geveild, er zullen 500 andere Hollywood memorabilia te koop zijn, zoals de helm die Tom Cruise droeg in ‘Top Gun’ en een jurk die de voormalige first lady Michelle Obama droeg.

De 90-jarige Sean Connery overleed op 31 oktober in zijn slaap op de Bahama’s. De Schotse acteur speelde 007 in zeven ‘James-Bond’-films.