Zwaarbewolkte dinsdag, woensdag blijft het droog

Dinsdag start op verschillende plaatsen eerst mistig. Het blijft zwaarbewolkt met soms wat regen en maxima rond 15 graden. Woensdag eerst veel wolken, later enkele opklaringen. Het blijft droog bij zo’n 14 graden. Dat meldt het KMI.

Dinsdagochtend is het op veel plaatsen mistig. Over het westen valt er soms wat regen en in de loop van de dag breidt de neerslag uit naar de rest van het land. In het westen wordt het na de middag veelal droog maar nog steeds zwaarbewolkt. De maxima schommelen tussen 11 graden op de Ardense hoogten en 16 graden in de Kempen. De wind is meestal zwak en ruimt van het zuiden naar het zuidwesten.

Dinsdagavond en -nacht is het eerst zwaarbewolkt tot betrokken met wat regen in het oosten. Nadien wordt het droger met nog een plaatselijke bui. Elders komen er opklaringen vanuit het westen. Er is opnieuw kans op mist in het westen en in de Ardennen. De minima schommelen tussen 5 en 10 graden bij een zwakke wind uit zuid.

Woensdag begint grijs met lage wolken en nevel of mist. In de loop van de dag trekt het ochtendgrijs op maar het blijft toch vaak bewolkt met enkele opklaringen in de namiddag. Het blijft zo goed als droog. De maxima schommelen tussen 10 en 14 graden.

Donderdag hangt er eerst veel bewolking en kan er wat regen vallen in het westen en centrum. In de loop van de dag trekt de storing naar het oosten en wordt het over het westen droog met enkele opklaringen. De maxima schommelen tussen 8 en 12 graden.

Vrijdag blijft het meestal droog met opklaringen en wolkenvelden. In de loop van de namiddag verwachten we meer bewolking en kan er een bui of wat regen vallen. De maxima schommelen tussen 8 en 13 graden.