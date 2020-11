Fotograaf Bruno Barbey overleden, gewezen hoofd agentschap Magnum

De Frans-Zwitserse fotograaf Bruno Barbey, gewezen chef van het gerenommeerde fotoagentschap Magnum en auteur van verschillende beroemde, grote reportages, is overleden op 79-jarige leeftijd. Dat maakt de Academie voor Schone Kunsten van Parijs bekend.

Barbey, die geboren werd in Marokko, trad op 25-jarige leeftijd toe tot Magnum. Hij was er vicevoorzitter voor Europa, van 1978 tot 1979, en voorzitter van Magnum International, van 1992 tot 1995.

Barbey fotografeerde de grote historische gebeurtenissen van zijn tijd. Hij keerde dikwijls terug naar de locaties van zijn eerste reportages, soms tien of dertig jaar later, en zag fotografie als een werk van herinnering, zegt de Academie in een persbericht.

De fotograaf werd opgemerkt door een eerste reportage in zwart-wit over de Italiaanse maatschappij in de jaren zestig. Hij ontmoette fotografen Marc Riboud en Henri Cartier-Bresson en werd genomineerd voor het lidmaatschap van Magnum. Verschillende grote musea hebben foto’s van Bruno Barbey. Zijn laatste werk, ‘Colour of China’, verscheen in 2019.