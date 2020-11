Steun (en tegenkanting) vanuit Republikeinse hoek voor Trump

Huidig Amerikaans president Donald Trump liet maandag opnieuw alleen van zich horen op Twitter. Hij blijft de overwinning opeisen. Zijn medestanders steken intussen een tandje bij in de juridische strijd tegen de verkiezingsuitslag. Zo spoort justitieminister William Barr een ongebruikelijk federaal onderzoek aan. Uitspraken van de Witte Huis-woordvoerster waren dan weer zo controversieel dat zelfs Fox News de uitzending afbrak.

Justitieminister William Barr heeft een memo – die het persbureau Associated Press kon inkijken – verstuurd naar federale aanklagers. Daarin schrijft hij dat onderzoek gevoerd mag worden als er ‘duidelijke en schijnbaar geloofwaardige beschuldigingen van onregelmatigheden zijn, die als ze kloppen, mogelijk de uitkomst van een federale verkiezing in een individuele staat kunnen beïnvloeden’. Barr merkt op dat ‘hoewel de staten volgens onze wetten de primaire verantwoordelijkheid hebben om verkiezingen te organiseren en toezicht te houden, het de plicht is van het Amerikaanse departement van Justitie om te verzekeren dat federale verkiezingen op zo’n manier worden gehouden dat Amerikanen het volste vertrouwen kunnen hebben in hun verkiezingsproces en hun regering’.

‘Daarom geef ik u de machtiging om substantiële beschuldigingen van onregelmatigheden bij het stemmen en tellen van stemmen te vervolgen, vóór de certificering van verkiezingen in uw jurisdictie.’ Hij voegt er aan toe dat het belangrijk is de ‘eerlijkheid, neutraliteit en onpartijdigheid’ van het departement te bewaren.

Het is ongebruikelijk dat Justitie tussenkomt voordat de verkiezingsresultaten definitief bekendgemaakt zijn. Normaal gezien kunnen aanklagers pas dan in gang schieten. De staten moeten de gecertificeerde resultaten ten laatste op 8 december aan Washington rapporteren.

In zijn brief aan de federale aanklagers benadrukt Barr dat het ministerie van Justitie door de toestemming te geven aan de federale aanklagers niet aangeeft dat het over bewijzen van fraude beschikt.

Kortgeding in Pennsylvania

Het campagneteam van Trump spande maandag op zijn beurt een kortgeding aan in de staat Pennsylvania. Het team wil via de rechter voorkomen dat verkiezingsfunctionarissen van de staat de Democraat Joe Biden officieel tot winnaar van de verkiezingen in Pennsylvania verklaren.

In de ingediende stukken staat dat het systeem voor het controleren en tellen van briefstemmen in Pennsylvania ‘alle waarborgen ontbreekt voor transparantie en controleerbaarheid die er wel zijn voor kiezers die naar het stembureau gaan’.

Maandag dienden enkele Republikeinse hoofdaanklagers van afzonderlijke staten een verzoek in bij het Hooggerechtshof. Ze zijn het er niet mee eens dat Pennsylvania briefstemmen die maximum drie dagen te laat aankwamen én op de verkiezingsdag verstuurd werden, worden meegeteld.

Afgebroken persconferentie

Verder gaf Trumps campagneteam naar aanleiding van de nieuwe juridische acties een persconferentie die zo controversieel was dat zelfs de Trumpgezinde tv-zender Fox News de uitzending afbrak. ‘Ik denk dat we heel duidelijk moeten zijn’, zei anker Neil Cavuto. ‘Ze (Witte Huis-woordvoerster Kayleigh McEnany, red.) beschuldigt de andere kant van het verwelkomen van fraude en illegale stemmen. Tenzij ze meer details heeft om dat te ondersteunen, kan ik je dit niet in eer en geweten tonen. Dit is een explosieve beschuldiging om te zeggen dat de andere kant aan het valsspelen is.’

Veel van de beweringen over fraude die tijdens de persconferentie werden aangehaald, werden eerder al door factcheckers ontkracht.

Toch benadrukten McEnany, topadvocaat van de Trump-campagne Matt Morgan en hoofd van de Republikeinse partij Ronna McDaniel tijdens de persconferentie dat ze zullen blijven vechten tegen vermeende kiesfraude die de presidentsverkiezing in het nadeel van Donald Trump zou beslechten. Volgens McEnany – die zei niet in haar officiële rol aanwezig te zijn – is ‘deze verkiezing niet voorbij. Verre van. In tegenstelling tot onze tegenstanders, hebben wij niets te verbergen.’

Trumpaanhangers willen dat gemelde onregelmatigheden onderzocht worden voordat sprake kan zijn van het uitroepen van een winnaar. McDaniel riep op geld te doneren voor dat gevecht en onregelmatigheden te blijven melden.

Na enkele sceptische vragen van reporters, besloot Kayleigh McEnany gepikeerd: ‘Meer dan 600.000 stemmen werden in Philadelphia geteld zonder waarnemers. De media zouden zich vragen moeten stellen. Wij stellen de vragen die de media zouden moeten stellen.’ Dat er geen toegang was voor waarnemers in Philadelphia werd eerder al ontkracht door de plaatselijke rechter Paul S. Diamond, aangesteld door voormalig president George W. Bush.

McConnell verdedigt Trump in Senaat

Trump werd maandag ook openlijk gesteund door Republikeins senator en leider van de Republikeinse meerderheid in de Senaat Mitch McConnell.

‘President Trump is 100 procent in zijn recht om naar de beschuldigingen van onregelmatigheden te kijken en zijn juridische mogelijkheden af te wegen’, aldus McConnell.

Voorts benadrukte hij net als Trump dat ‘alle legale stembiljetten moeten worden geteld en illegale stembiljetten niet mogen worden geteld’. ‘Het proces zou transparant en te observeren moeten zijn door alle zijden.’ McConnell besloot: ‘Enkele juridische onderzoeken door de president’ zullen niet leiden tot ‘het einde van de republiek’.

Ook tegenkanting uit eigen partij

Naast alle steun uit zijn entourage, kreeg Trump maandag ook tegenkanting van enkele Republikeinen. Zo feliciteerde Republikeins senator Ben Sasse ‘de volgende president, Joe Biden, en de volgende vicepresident, Kamala Harris’. Sasse is daarmee de vierde Republikeinse senator die Bidens overwinning erkent en de Democraat feliciteert.

En hoewel Trump op Twitter opnieuw de overwinning opeiste in Georgia, waar Biden aan de leiding staat, gaat zijn partijgenoot Brad Raffensperger die er de verkiezingen overziet, daar niet in mee. Enkele plaatselijke senatoren eisen ook het ontslag van Raffensperger omdat hij faalde om voor ‘eerlijke en transparante verkiezingen te zorgen’. De politicus reageerde dat dit niet zou gebeuren, meldt CNN. Hij zei ook: ‘Werd er illegaal gestemd? Ik ben zeker dat dit gebeurde. En mijn kabinet is dat allemaal aan het onderzoeken. Gebeurde het in die mate dat het de uitkomst zal veranderen, en president Trump de kiesmannen van Georgia krijgt? Dat is onwaarschijnlijk.’