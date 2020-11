Kosovaarse ex-president Thaçi pleit onschuldig op proces over oorlogsmisdaden

Hashim Thaçi, die deze maand opstapte als president van Kosovo, heeft maandag onschuldig gepleit op de eerste hoorzitting van zijn proces wegens oorlogsmisdaden voor het speciale Kosovotribunaal in Den Haag.

‘Ik pleit onschuldig op alle aanklachten’, zei Thaçi, de 52-jarige leider van de politieke vleugel van het UÇK, de guerillabeweging van etnische Albanezen die in 1998-1999 voor onafhankelijkheid vocht tegen de Servische strijdkrachten. Thaçi en verschillende anderen worden beschuldigd van een reeks misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden, waaronder moord, gedwongen verdwijningen van personen, vervolging en foltering.

Thaçi en zijn nauwe bondgenoot Kadri Veseli, de leider van zijn Democratische Partij, net als de Kosovaarse politici Rexhep Selimi en Jakup Krasniqi, worden verantwoordelijk geacht voor een honderdtal moorden. Thaçi stapte donderdag op als president, een dag nadat het tribunaal de aanklacht had bevestigd. Hij werd meteen naar de gevangenis van het Kosovotribunaal in de Nederlandse stad Den Haag gebracht.

Kosovotribunaal

Kosovo is een voormalige provincie van Servië. De Albanese meerderheid kwam in opstand tegen de machthebbers in Belgrado, en guerilla-aanvallen mondden snel uit in een oorlog, waarbij de Servische strijdkrachten zeer hard optraden.

Veel Servische politici, politieagenten en legerofficiers, onder wie sterke man Slobodan Milosevic, werden al berecht door het Joegoslaviëtribunaal voor de wreedheden die ze in Kosovo hebben begaan. Maar ook het UÇK werd beschuldigd van misdaden tegen niet-Albanezen en Albanezen die als Servische collaborateurs werden beschouwd. Toch werden er heel weinig berecht door het Joegoslaviëtribunaal en lokale rechtbanken.

In 2015 werd het Kosovotribunaal opgericht, gebaseerd op Kosovaars recht, maar met vestiging in Den Haag, met een internationale staf. Dat moest intimidatie tegengaan van getuigen.