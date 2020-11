Vermoedelijk islamistische militanten onthoofden vijftig burgers in noorden Mozambique

Foto: AFP via Getty Images

Vermoedelijk islamistische militanten hebben de voorbije drie dagen meer dan vijftig burgers onthoofd in het noorden van Mozambique, in de opstandige provincie Cabo Delgado. Dat zegt de politie maandag.

De militanten vielen verschillende dorpen aan in de districten Miudumbe en Macomia. Burgers werden gedood, vrouwen en kinderen gekidnapt en huizen platgebrand, zei de bevelhebber van de politie van Mozambique, Bernardino Rafael, op een persbriefing.

‘Ze brandden de huizen plat, achtervolgden vervolgens de inwoners die de bossen in waren gevlucht en begonnen toen hun macabere activiteiten’, zei Rafael. Getuigen verklaarden aan lokale media dat de militanten de inwoners naar een lokaal voetbalveld brachten in het dorp Muatide, waar ze geëxecuteerd werden.

De veiligheidsdiensten in Cabo Delgado, een provincie met grote gasvoorraden, voeren al sinds 2017 een strijd met islamistische militanten. Duizenden burgers sloegen voor het geweld op de vlucht. De lokale groep jihadi’s zwoer vorig jaar trouw aan terreurgroep IS.

De Franse multinatonal Total heeft een gasproject van miljarden dollars in Cabo Delgado. Analisten hebben al twijfels geuit over de link met IS. Zij zeggen dat de oorzaak van de onrust mogelijk meer te maken heeft met armoede en ongelijkheid dan met religie.