Begin maart maakte Vlaams minister van Samenleven Bart Somers (Open VLD) bekend dat de huidige erkenning van het Minderhedenforum niet zomaar verlengd zou worden, omdat de participatie-organisatie toen niet voldeed aan de nieuwe erkenningsvoorwaarden.

Landry Mawungu, de directeur van het Minderheden­forum, noemde de beslissing ‘onbegrijpelijk’. De minister schreef een open oproep uit, drie organisaties tekenden daarop in.

Somers koost voor Join.Vlaanderen, een netwerk van verschillende universiteiten, experts en burgers. Dat is de organisatie die samen met Hassan Al Hilou jongeren met migratieroots ­samenbrengt op verschillende hackathons om na te denken over de manier waarop ze meer jongeren kunnen bereiken met de coronarichtlijnen.

‘In plaats van bestaande structuren in stand te houden, wil ik aan de slag met nieuwe mensen en dingen in beweging krijgen. Join.Vlaanderen is vernieuwend, praktijk- en actiegericht’, zegt Somers. Join.Vlaanderen zal naast beleidsadviezen ook concrete acties en projecten uitrollen die volgens de minister van samenleven in diversiteit een succes kunnen maken.

Nu start een onderhandelingsfase over de inhoud van een meerjarenplan en een samenwerkingsakkoord. Nadien wordt de definitieve erkenning van Join.Vlaanderen voor de periode 2021-2025 aan de Vlaamse regering voorgelegd.