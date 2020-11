Brand in Bilzen ook na één jaar nog een raadsel

Het Limburgse gerecht heeft een jaar na de brand nog geen doorbraak kunnen forceren in het onderzoek naar de brand in het voormalig woonzorgcentrum Ark van Noë in Grote Spouwen (Bilzen).

Met een oproep tot getuigen vanavond in het opsporingsprogramma Faroek op VTM probeert het gerecht toch nog de daders te vinden.

Het woonzorgcentrum in Bilzen moest een asielcentrum worden waar 140 asielzoekers onderdak konden vinden. Maar de brandstichters staken daar een stokje voor. De brand en vooral de reacties erop, veroorzaakten heel wat opschudding tot ver buiten Bilzen. Terwijl het gebouw afbrandde, lieten omstaanders luidkeels hun goedkeuring blijken. Ook op sociale media waren er ten tijde van de brand blije reacties. Een aantal inwoners van Bilzen vonden dat de politiek hen het asielcentrum door de strot ramde en dat het niet hoorde in een gemeente met 1300 inwoners.

Het gerecht zette de grote middelen in: alle mensen die voor en na de brand in de buurt van het uitgebrande rusthuis hadden gestaan werden geïdentificeerd, alle gsm-verkeer in de buurt die nacht werd uitgelezen en alle beelden van verkeerscamera’s op de toegangswegen werden geanalyseerd. Maar een verdachte werd tot op vandaag niet gevonden.