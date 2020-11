IS en de geest van IS zijn nog niet uitgeteld

Twee minderjarigen uit de Oostkantons werden opgepakt omdat ze een aanslag planden in naam van IS. Het gebeurde nadat een andere jongeman vier mensen doodde in Wenen. Ook hij werd geïnspireerd door Islamitische Staat. Was IS dan niet verslagen?

De hoogdagen van IS en het kalifaat zijn voorbij. Maar dat betekent niet dat IS niets meer betekent. Elders in de wereld maar ook bij ons. Journalist Jorn De Cock over de nieuwe aanslagen en de rol van Turkije daarin.

