McDonald’s test eigen plantaardige burger uit

McDonald’s gaat volgend jaar in een aantal markten een plantaardige burger, McPlant, uittesten, zo kondigde het fastfoodconcern aan.

De McPlant is volgens internationaal voorzitter Ian Borden gecreëerd ‘door McDonald’s en voor McDonald’s’. Bij deze nieuwe productlijn zou het niet alleen de bedoeling zijn om een plantaardig alternatief te bieden voor rundvlees, maar ook voor de kipburger en voor ontbijtformules.

McDonald’s lanceerde in Canada al plantaardige burgers, maar die waren geproduceerd door het bedrijf Beyond Meat. Dit proefproject werd intussen stopgezet en het fastfoodconcern heeft geen plannen om de burgers in de toekomst opnieuw aan te bieden. Na het bekendraken van het nieuws daalde het aandeel van Beyond Meat met 9,5 procent. Samen met Impossible Foods leidt Beyond Meat de markt voor plantaardig vlees. Impossible Foods levert de Impossible Whopper aan Burger King.

McDonald’s kwam ook met resultaten voor het derde kwartaal en die waren beter dan verwacht. In de Verenigde Staten ging de vergelijkbare verkoop van hamburgers, milkshakes, maar ook ontbijtproducten met bijna 5 procent omhoog.

Elders in de wereld zakten de verkopen, onder meer vanwege de nieuwe lockdowns in Europese landen.