Politie opnieuw bekogeld in Brusselse Marollen

Eind vorige week zijn patrouilles van de Brusselse lokale politie opnieuw bekogeld geweest in de Marollen. Het nieuws wordt bevestigd door de Brusselse politie. ‘Er zijn geen gewonden gevallen en er zijn verschillende onderzoeken geopend’, zegt politiewoordvoerster Ilse Van de Keere.

Eind augustus en begin september werden de Marollen ook al ontsierd door verschillende incidenten waarbij de politie en brandweer bekogeld werden met stenen en met vuurwerk. Relschoppers staken toen ook een bestelwagen in brand vlakbij een crèche. ‘De situatie in de wijk is allesbehalve eenvoudig, zeker nu met de lockdown’, zegt Van de Keere nog.

Vrijdagavond werd een patrouille dan in de Krakeelstraat bekogeld en zaterdagavond gebeurde hetzelfde in de Huidevettersstraat. Bij dat laatste incident gebruikten de relschoppers vuurwerk maar bij het incident in de Krakeelstraat zou de politie volgens Sudpresse bekogeld zijn met een nieuw soort molotovcocktail. Daarover wenst de politie voorlopig echter geen commentaar te geven.