Joe Biden over coronacrisis: ‘We zullen de wetenschap volgen’

De verkozen Amerikaanse president Joe Biden richt een taskforce op om de verdere verspreiding van het coronavirus in te perken. De twaalfkoppige taskforce omvat wetenschappers en deskundigen die een plan opstellen dat op 20 januari, de dag van de beëdiging, ingaat.

‘Deze pandemie is een van de belangrijkste uitdagingen waarmee mijn regering zal worden geconfronteerd. Ik zal dan ook worden geïnformeerd door wetenschappers en experts’, klinkt het bij Biden. ‘De adviesraad zal helpen om deze crisis te beheren en ervoor te zorgen dat vaccins veilig zijn en eerlijk worden verdeeld.’ Daarover gaf Biden maandag een persconferentie. ‘We zullen de wetenschap volgen. We werken samen met gezondheidsexperts aan concepten die we vanaf 20 januari kunnen gebruiken’, zei hij. ‘Zodat onze scholen en ondernemingen veilig kunnen openen. Zodat onze kinderen veilig onderwijs kunnen krijgen’, klonk het.

Joe Biden benadrukte in de persconferentie het dragen van mondmaskers: ‘Het maakt niet uit voor wie je hebt gestemd. Een mondmasker dragen is geen politieke statement. Door dit te doen kunnen we duizenden levens redden. Doe het voor jezelf. Doe het voor je buren.’ De Amerikaanse president haalt aan dat het vaccin onderweg is en verwijst naar het goede nieuws van farmabedrijf Pfizer, die maandag bevestigde dat het coronavaccin 90 procent effectief is. Maar hij maakte meteen duidelijk maanden kan duren voordat het vaccin op grote schaal beschikbaar is. ‘Daarom moeten we van nu tot dan een mondmasker dragen.’

De taksforce zou bestaan uit wetenschappers en volksgezondheidsexperts, onder leiding van dokters David Kessler, Vivek Murthy en Marcella Nunez-Smith. Biden had tijdens de verkiezingscampagne al meermaals aangegeven prioritair werk te willen maken van de strijd tegen corona.

Met 9,9 miljoen gevallen heeft de VS het hoogste aantal bevestigde coronabesmettingen ter wereld, volgens de Johns Hopkins University. Ook zijn er in het land al meer dan 237.000 sterfgevallen door COVID-19.