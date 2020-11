Nu zeker is dat Joe Biden de nieuwe president van de VS wordt, is het wachten op Donald Trump om dat ook toe te geven. Maar zal hij dat überhaupt wel doen? Het is nochtans een belangrijke democratische traditie. In bovenstaande video blikken we even terug op de voorbije 28 jaar, waarbij de verliezende presidentskandidaat telkens zijn nederlaag ridderlijk toegaf.