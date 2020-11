Militaire boodschap van Duitse soldaat teruggevonden

Na meer dan een eeuw is een militaire boodschap teruggevonden die een Duitse soldaat met een postduif had verzonden.

Wandelaars troffen de kleine capsule met de boodschap aan in een veld in Ingersheim, in de Elzas.

Op het briefje staat een datum. De dag is 16 juli, maar het jaar is niet goed leesbaar. Mogelijk gaat het om 1910 of 1916.

Het bericht gaat over Duitse manoeuvres tussen Bischwihr en Ingersheim en was gericht aan een overste van de soldaat. ‘Het peloton komt onder vuur te liggen’, klinkt het onder meer. ‘Het peloton schiet terug. Na een tijdje trekt het zich terug.’

De soldaat was in Ingersheim gestationeerd. Dat was toen Duits grondgebied, maar nu ligt het in Frankrijk.

‘Een zeer uitzonderlijke vondst’, zegt Dominique Jardy, de curator van het Mémorial du Linge in Orbey. Dat museum herdenkt de Bataille du Linge van 1915, een van de bloedigste veldslagen van de Eerste Wereldoorlog.