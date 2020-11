Gouverneur Cathy Berx verlengt verbod op kerstmarkten, schaatsbanen en winterdorpen tot 31 januari 2021

Kerstmarkten, winterdorpen, in- en outdoor gelegenheidsschaatsbanen en vergelijkbare installaties en evenementen mogen in de provincie Antwerpen al zeker tot en met 31 januari 2021 niet worden georganiseerd. Dat heeft gouverneur Cathy Berx beslist.

Eind oktober nam de federale regering al deze beslissing. Tot 13 december 2020 zouden onder meer kerstmarkten, schaatsbanen en wintermarkten verboden zijn. Provinciegouverneur van Antwerpen Cathy Berx heeft maandag laten weten dat die maatregel verlengd wordt in de provincie Antwerpen.

In de politieverordening argumenteert de gouverneur onder meer dat de verspreiding van het coronavirus nog steeds ‘bijzonder sterk en continu’ is in de provincie Antwerpen. ‘Zo bedraagt de incidentie van nieuwe gevallen per 100.000 inwoners 1.024 in 14 dagen en bedraagt de positiviteitsratio 19,1 procent’, klinkt het. ‘De huidige situatie vereist een drastische beperking van de sociale contacten en het is noodzakelijk om activiteiten te blijven verbieden die te nauwe contacten tussen individuen impliceren en een groot aantal personen samenbrengen, zoals kerstmarkten’, stelt Berx.

Uniformiteit

‘Wetenschappelijke modellen tonen aan dat de datum van 13 december 2020 niet zal volstaan om de exponentiële groei van positieve besmettingen voldoende in te dijken’, klinkt het nog. De Antwerpse burgemeesters zouden ook vragende partij zijn geweest voor een langer verbod en voor uniformiteit binnen de provincie, zodat er geen onduidelijkheid of een lokaal opbod aan maatregelen zou ontstaan.

Een gouverneur kan momenteel net als een burgemeester aanvullende preventieve voorzorgsmaatregelen nemen bovenop de federale maatregelen, om de verspreiding van het coronavirus lokaal tegen te gaan.