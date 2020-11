Tropische storm Eta stevent na Midden-Amerika, Mexico en Cuba nu af op Florida. Er vielen al zeker honderden doden en de hoeveelheid mensen die vermist zijn, loopt op.

De tropische storm Eta, die al wekenlang Midden-Amerika teisterde, is aangekomen in de Amerikaanse staat Florida. In de nacht van maandag op zondag landde de storm in een deel van de Keys, een eilandketen in het zuiden van de staat. De storm haalt een snelheid van zo’n 100 kilometer per uur en krijgt binnenkort naar alle waarschijnlijkheid het etiket ‘orkaan’ toegemeten. Het Nationaal Orkaancentrum in Miami waarschuwt voor zware regenval en levensgevaarlijke overstromingen.

Naar schatting zijn in Midden-Amerika en Mexico ongeveer tweehonderd mensen omgekomen. In Guatemala, dat bijzonder zwaar werd geraakt, werd een dorp getroffen door een aardverschuiving. President Alejandro Giammattei sprak over zeker 150 doden.

Door de hevige neerslag neemt het risico op aardverschuivingen toe. De Cubaanse autoriteiten waarschuwden voor overstromingen. Er zijn waarschuwings- en alarmfasen aangekondigd voor verschillende provincies.

Krachtigste orkaan in jaren

Eta geldt als een van de krachtigste orkanen in jaren in Midden-Amerika, hoewel de kracht inmiddels dus wel is afgenomen. De laatste vergelijkbare orkaan die aan land ging in Nicaragua, was Felix, in 2007.

Eta was de 28ste orkaan die dit seizoen een naam kreeg. Daarmee brak de tropische cycloon het record uit 2005, toen 27 orkanen een naam kregen.

Orkaan Eta is ontstaan op de Caribische Zee, ten zuiden van Jamaica.