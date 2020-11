Rode Duivel Axel Witsel en zijn vrouw Rafaella verwachten hun derde kindje.

De verdedigende middenvelder van Borussia Dortmund heeft al twee dochters. Maï-Li is ongeveer vijf jaar oud, Evy is zo’n 3,5 jaar oud. In mei 2021 verwelkomen ze een nieuw gezinslid, zo maakte Witsel zelf bekend via Instagram Stories. Hij poseerde met zijn twee dochters waarbij ze alle drie een ontblote buik met boodschap toonden.