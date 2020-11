Geike Arnaert maakt comeback bij Hooverphonic

De oude line-up van Hooverphonic, met frontzangeres Geike Arnaert, keert terug. Dat meldt de Belgische band zelf.

‘We zijn elkaar tegengekomen. We zijn beginnen babbelen. We hadden alle drie weer goesting om samen te werken, dus we hadden het gevoel dat we dit moesten doen’, verklaart de band de vernieuwde samenwerking in een persbericht. ‘Het is nog altijd de core Hooverphonic, die voor heel veel mensen synoniem staat met de band. Zo simpel is het.’

Een telefoontje over de twintigste verjaardag was volgens Alex Callier de aanleiding voor de comeback van Geike. ‘De split in 2008 was zeker niet vijandig, al werd dat hier en daar geopperd. Wij vonden het erg jammer dat ze de band verliet. Geike wilde een soloplaat maken, en kon dat niet combineren met de fulltime job bij de band.’

‘We wilden samen de twintigste verjaardag van de plaat vieren’, legt Geike zelf uit. ‘Gewoon erover praten, riep al heel veel fijne herinneringen op. Hoe de fans gaan reageren, weet ik niet. Maar het voelt echt goed voor mezelf. Ik ga opnieuw mijn eigen verhaal leggen in de nummers.’