Foo Fighters kondigen tiende album aan

Drie jaar na hun laatste studioalbum Concrete and gold hebben de Foo Fighters hun tiende album aangekondigd in de Amerikaanse talkshow Saturday night live.

Het tiende studioalbum van de Foo Fighters heet Medicine at midnight en moet op 5 februari 2021 uitkomen, zo werd aangekondigd bij SNL. Meteen hebben Dave Grohl en de zijnen al de eerste single Shame, shame gebracht.

De band heeft ook de negen titels die op de plaat zullen staan, gelost. Naast Shame, shame zijn er ook nog Making a fire, Cloudspotter, Waiting on a war, Medicine at midnight, No son of mine, Holding poison, Chasing birds en Love dies young. Goed voor 37 minuten muziek.