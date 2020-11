Het wielerseizoen zit erop: België sluit World Tour-ranking winnend af, ook Deceuninck - Quick-Step is primus

Nu de Vuelta erop zit, is het wielerseizoen 2020 echt afgelopen. België kende een succesvol seizoen en prijkt bovenaan de UCI World Tour-ranking. Die plaats heeft ons land vooral te danken aan Wout Van Aert die een heel seizoen lang de zeges aan elkaar reeg. Deceuninck - Quick-Step voert de teamranking aan, terwijl Wout Van Aert derde eindigde in het individuele klassement.

België prijkt op de UCI World Tour-ranking die Procylingstats heeft gepubliceerd bovenaan met 8473 punten. Frankrijk (8183) en Italië (7535) eindigden respectievelijk tweede en derde. Ons Belgenlandje telt overigens de meeste zeges in de World Tour, 16. Daarvoor hadden we negen verschillende renners nodig. Vooral Wout Van Aert was de slokop. Hij voegde dit seizoen Strade Bianchi, Milaan-Sanremo, een rit in de Dauphiné en twee ritzeges in de Tour toe aan zijn al rijkgevulde palmares.

Ook Tiesj Benoot (zesde rit Parijs-Nice (13/3)), Dries Devenyns (Cadel Evans Great Ocean Road Race (2/2)), Remco Evenepoel (rit 4 Ronde van Polen (8/8), eindzege Ronde van Polen (9/8)), Yves Lampaert (AG Driedaagse Brugge-De Panne (21/10)), Tim Merlier (rit 6 Tirreno-Adriatico (12/9)), Jasper Philipsen (eerste rit BinckBank Tour (29/9), vijftiende rit Vuelta (5/11)), Tim Wellens (5de rit Vuelta (24/10), 14de rit Vuelta (4/11)) en Jasper Stuyven (Omloop Het Nieuwsblad (28/2)) mochten zegevieren in de World Tour.

Op de individuele World Tour-ranking troeven Primoz Roglic (2431) en Tadej Pogacar (1995) Wout Van Aert (1807) wel af. Deceuninck - Quick-Step (7243) is dan weer de primus in de UCI World Tour-ranking per team. Het team van Patrick Lefevere sloot het seizoen af met 40 zeges en is al sinds 2012 de zegekoning. Lefevere telt de GP Vermarc in Rotselaar die gewonnen werd door Florian Sénéchal ook mee. Eerste achtervolgers van het Belgische team zijn Jumbo-Visma (6170 ptn) en UAE Team Emirates (6167 punten).