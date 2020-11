Iconische boekhandels Shakespeare & Co en Strand in nood

Boekhandels mogen in ons land dan wel ‘essentiële zaken’ zijn, in het buitenland blijven de klanten weg. Zowel Strand in New York, als Shakespeare & Co in Parijs slaakt een noodkreet.

Dreigen twee van de meest iconische boekhandels ter wereld te verdwijnen? De Engelstalige boekenwinkel Shakespeare & Co aan de oevers van de Seine is vaste prik voor veel toeristen in Parijs. Ook Strand, met zijn indrukwekkende aanbod aan tweedehandsboeken, is een instituut in New York. Door het wegblijven van toeristen en doordeweekse klanten als gevolg van covid-19 komen ze financieel in slechte papieren.

Nadat er maandenlang zo goed als geen klanten over de vloer kwamen, riep de eigenaar van Strand, Nancy Bass Wyden, op om de winkel niet failliet te laten gaan. Dat meldt The New York Times.

Hoewel de boekenverkoop in het algemeen stijgt, zijn het volgens de American Booksellers Association vooral de grotere onafhankelijke boekhandels die het moeilijk hebben, omdat ze hogere personeels- en huurkosten hebben. Bovendien zijn ze afhankelijker van lezingen en evenementen – in een normaal jaar organiseert de Strand er zo’n vierhonderd.

De noodkreet van Nancy Bass Wyden veroorzaakte wel meteen een piek in de verkoop – met een recordverkoop van 10.000 online bestellingen in één dag, zo veel dat de website crashte. Veel New Yorkers willen het culturele instituut niet zien verdwijnen.

Onder anderen Patti Smith stond ooit achter de toonbank van Strand. Al is het punkicoon in haar memoires ‘Just kids’ weinig positief over die werkervaring.

Ook bij Shakespeare en co blijven de klanten weg sinds de uitbraak van de pandemie. Sinds maart is de verkoop er met tachtig procent achteruitgegaan, schrijft The Guardian.

De boekhandel, die opende in 1919 en beroemde klanten had als F. Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway, T.S. Eliot en James Joyce, stuurde een mail naar zijn klanten. ‘Zoals veel onafhankelijke zaken, hebben we het moeilijk’, stond erin te lezen. Er werd toegevoegd dat ze ‘enorm dankbaar zijn voor bestellingen via de website’. De mail kreeg al veel gehoor.