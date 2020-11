Aung San Suu Kyi claimt overwinning verkiezingen Myanmar

National League for Democracy (NLD), de partij van premier Aung San Suu Kyi, heeft bij de verkiezingen in Myanmar naar eigen zeggen voldoende parlementszetels binnengehaald om een regering te vormen.

Volgens de eigen tellingen van de NLD zou de regerende partij van Suu Kyi al zeker zijn van de benodigde 322 zetels in het parlement. Voorlopig is het nog wachten op de officiële resultaten van de kiescommissie in Myanmar. Die zouden later vandaag worden bekendgemaakt.

‘We danken het volk’, aldus partijwoordvoerder Myo Nyunt. ‘Voor het volk en voor de partij is dit zo’n bemoedigend resultaat.’

De parlementsverkiezingen werden gezien als een referendum over de populariteit van Suu Kyi en de NLD. Die kwam in 2015 aan de macht nadat het leger na bijna 50 jaar de macht had doorgegeven en blijft enorm populair in Myanmar. In het buitenland krijgt de partij veel kritiek om de manier waarop de Rohingya-minderheid werd geviseerd. Duizenden Rohingya-moslims zouden onder Suu Kyi’s bewind gedood zijn.