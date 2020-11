Wat is het verschil tussen quarantaine en isolatie? Steven Van Gucht legt uit

Meer dan een half miljoen mensen in ons land hebben reeds positief getest op het coronavirus. ‘De daling is ingezet, maar cijfers moeten nog flink zakken’, zei viroloog Steven Van Gucht tijdens de persconferentie van het crisiscentrum. Een belangrijk gegeven daarvoor zijn quarantaine en isolatie. Maar wat zijn de regels hiervoor?

‘Quarantaine en isolement zijn cruciaal om de epidemie onder controle te krijgen’, zei Van Gucht. ‘Daarom leg ik nog eens uit wat het verschil is, en wat het precies inhoudt.’

Quarantaine

Iemand die niet ziek is, maar een hoogrisicocontact heeft gehad met iemand die wel besmet is met het coronavirus, moet in quarantaine. Die persoon moet zich preventief afzonderen van de medemens.

Er is sprake van een hoogrisicocontact wanneer mensen langer dan 15 minuten op minder dan anderhalve meter afstand van elkaar zijn geweest, en geen mondmasker droegen. Die 15 minuten moeten niet aaneensluitend zijn, het kan ook gaan over drie maal vijf minuten verspreid over een volledige dag. Wanneer beide personen wél een mondmasker droegen, is er sprake van een laagrisicocontact.

Quarantaine duurt tien dagen, omdat de meeste mensen die besmet zijn binnen de tien dagen ziek worden. Het kan echter tot veertien dagen duren vooraleer iemand ziek wordt na een besmetting, maar de meeste mensen krijgen symptomen vijf à zes dagen na de blootstelling. Het wordt aangeraden om in de vier dagen na de tiendaagse quarantaine extra voorzichtig te zijn.

De meeste mensen weten niet precies wie hen besmet heeft, omdat het virus de eerste 24 tot 48 uur wordt uitgescheiden. Dat is dus meestal voor de eerste symptomen optreden. Een test doen direct na een hoogrisicocontact heeft weinig zin, omdat er dan nog te weinig virus in de neus zit om het te kunnen detecteren. Het is dus belangrijk om voor de eerst symptomen optreden in quarantaine te gaan, om de infectieketting te breken. ‘Quarantaine is essentieel om de epidemie te bestrijden’, zei Van Gucht.

Wie een buitenlandse reis heeft ondernomen, moet in sommige gevallen in quarantaine.

