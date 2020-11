Met Biden doet ook eerste asielhond intrede in Witte Huis

Champ en Major, zo heten de nieuwe First Dogs van de VS. Champ is twaalf jaar, Major is nog maar twee jaar bij de Bidens. Hij werd door de familie geadopteerd.

Champ en Major zijn twee Duitse herders. ‘We hadden al Duitse herders toen ik een kind was, ik heb ze zelf getraind en deed met hen mee aan wedstrijden’, verklaarde Biden daarover tegen ABC. Champ is bij de familie sinds eind 2008, toen Joe als vicepresident diende onder Barack Obama. De Bidens kozen voor de naam omdat Joe door zijn vader vaak zo werd aangesproken, maar Champ kreeg van Bidens kleinkinderen ook de bijnaam ‘Biden senior’.

Major werd door de Bidens in november 2018 uit het plaatselijk asiel gehaald in Delaware, nadat Joe en Jill al acht maanden pleegouder hadden gespeeld voor het dier. Het nest van zes puppy’s waar Major deel van uitmaakte, werd aan het plaatselijke asiel afgestaan nadat de dieren met een giftige stof in contact waren gekomen.

First Dog Elect ?? #adoptashelterpet #adoptdontshop #makingfriendsforlife #majorbiden Geplaatst door Delaware Humane Association op Zaterdag 7 november 2020

Major wordt zo de eerste asielhond ooit die zijn intrek neemt in het Witte Huis. Daarmee wordt een traditie in ere hersteld: alle presidenten hadden minstens één hond, of anders op zijn minst een kat of een papegaai. Donald Trump had geen huisdieren. Alleen James Polk (1845-1849) deed hem dat voor. ‘Ik zou best een hond willen hebben, maar ik heb er geen tijd voor’, zei Trump daar ooit over op een verkiezingsbijeenkomst. ‘Hoe zou het eruitzien als ik een hond uit zou laten op het gazon van het Witte Huis?’

‘In het heden leven’

Gevraagd waarom hun honden zo belangrijk voor hen zijn, antwoordde Biden dat ‘ze je eraan herinneren in het heden te leven’. ‘Ze houden onvoorwaardelijk van je en genieten van elk moment samen. Als ik bij Champ en Major ben, ben ik een moment in het ‘nu’ met hen, en geniet ik van eenvoudige dingen als wandelen of gooien met een balletje.’