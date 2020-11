Azerbeidzjan: ‘Tweede grootste stad conflictgebied Nagorno-Karabach veroverd’, Armenië ontkent

Shusha (door Armenië Shushi genoemd), een strategische stad in het conflictgebied Nagorno-Karabach , werd volgens de Azerbeidzjaanse president Ilham Aliyev veroverd door Azerbeidzjan. Terwijl Turkije Aliyev feliciteert, ontkent Armenië.

‘(Vandaag) zal een belangrijke dag worden in de geschiedenis van Azerbeidzjan’, aldus Aliyev toen hij de verovering van de stad aankondigde. In de Azerbeidzjaanse hoofdstad Baku kwam de bevolking in grote aantallen op straat om de ‘Bevrijdingsdag van Susha’ te vieren. Ook in de Amerikaanse stad New York kwamen Azeri op straat. Behalve Azerbeidzjaanse vlaggen, waren er ook Turkse vlaggen zichtbaar. De Turkse president Erdogan is een bondgenoot van het voormalige Sovjetland. ‘Ik feliciteer de overwinning van mijn Azerbeidzjaanse broers in Shusha. Ik geloof dat het een teken is dat de rest van de bezette landen binnenkort ook zal worden bevrijd’, zei de Turkse president Tayyip Erdogan in een toespraak.

Feestvierders in de Azerbeidzjaanse hoofdstad Baku. Foto: REUTERS

Dat de stad veroverd is, wordt echter ontkend door de plaatselijke regering in Nagorno-Karabach en het Armeense ministerie van Defensie. ‘Shushi blijft een onbereikbare droom voor Azerbeidzjan. Ondanks zware verwoestingen weerstaat de vestingstad de slagen van de vijand’, aldus de reddingsdienst van Nagorno-Karabach.

Het ministerie van Defensie van Armenië zei dat de zware gevechten om de strategische locatie voortduren, terwijl het Defensieleger van Nagorno-Karabach zegt dat meerdere pogingen van de Azerbeidzjaanse kant om de stad in te nemen werden afgeweerd.

Bloedigste gevechten in 25 jaar

Armenië en buurland Azerbeidzjan zijn sinds 27 september opnieuw verwikkeld in een conflict over de regio. Het gebied maakt volgens de Verenigde Naties deel uit van Azerbeidzjan, maar wordt bestuurd door etnische Armeniërs. Dat leidde in de jaren negentig al tot een conflict tussen de twee voormalige Sovjetrepublieken. De strijd laaide eind september weer op.

Dankzij de steun van Turkije heeft Azerbeidzjan de overhand in de bloedigste gevechten in meer dan 25 jaar in de zuidelijke Kaukasus. Een groot deel van het land in en rond Nagorno-Karabach werd in iets meer dan een maand heroverd. Het gaat om delen die Azerbeidzjan in de jaren negentig had verloren, weet het persagentschap Reuters.

Indien Shushi/Shusha toch veroverd is, kunnen Azerbeidzjaanse troepen Stepanakert gemakkelijk aanvallen aangezien Shushi/Shusha slechts zo’n 15 kilometer verwijderd is. Beide steden werden de afgelopen dagen zwaar beschoten, maar Azerbeidzjan ontkent dat er op burgers werd geschoten.

Cultureel gezien is de stad voor Azerbeidzjan belangrijk omdat er voor het conflict in de jaren negentig voornamelijk Azeri woonden, vertelt vredesanalist Thomas de Waal aan Reuters. Voor Armeniërs is de stad ook op cultureel vlak belangrijk omdat er een belangrijke kathedraal staat.

Een verwoest gebouw in Shusha/Shushi. In de achtergrond de voor de voor Armeniërs belangrijke kathedraal. Foto: Stanislav Krasilnikov/TASS