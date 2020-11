Vandenbroucke: ‘We moeten coronabarometer grondig herdenken’

De langverwachte coronabarometer, dat per risiconiveau aangeeft wat wel en niet kan, moet worden herbekeken. Dat zei minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) in De ochtend op Radio 1.

De barometer was in oktober al bijna klaar, maar lijkt nu toch zo goed als dood en begraven. ‘We hebben de coronabarometer uitgedacht toen we dachten dat we de maatregelen rustig en in verschillende stappen zouden kunnen versoepelen of verstrengen. Maar dat is niet mogelijk in een crisis’, zei hij. ‘We hebben onze les geleerd, dat is te simpel.’

Wat volgens Vandenbroucke wel nodig is, is het virus zo snel mogelijk op een lager peil krijgen om te vermijden dat er een derde golf komt. ‘We hebben vandaag een strategie nodig waarmee we het virus drastisch kunnen verlagen in de samenleving, een strategie die verhindert dat we daarna nog eens in een golf terechtkomen.’

In die vernieuwde visie past een barometer volgens de minister wel, maar die moet grondig herdacht worden. Als een barometer verkeerd wordt gebruikt, bestaat de kans op een jojo-effect. ‘We moeten samen met iedereen, alle mensen, een veilig doel vooropstellen. De moeilijke inspanningen leiden ons ergens naartoe waar we samen veilig zijn’, besloot Vandenbroucke.

‘Maatregelen tonen effect’



De coronacijfers in ons land zijn nog steeds heel hoog, maar de groei van het cijfer vertraagt. De maatregelen die op 19 oktober werden genomen, zoals de sluiting van de horeca, beginnen effect te tonen. ‘Maar dat effect is bescheiden, we moeten nog lang volhouden want de cijfers moeten lager’, zei Vandenbroucke.

Het rampenscenario in de ziekenhuizen, waarbij alle bedden op intensieve zorg vol zouden zijn, lijkt afgewend. ‘De ziekenhuizen kunnen de situatie op dit moment aan, omdat ze extra bedden hebben ingericht, dankzij de enorme inspanningen van het personeel en omdat de niet-dringende zorg wordt uitgesteld’, zei Vandenbroucke. ‘Maar deze cijfers zal het systeem niet crashen, maar het doet wel pijn, en dit moet zo kort mogelijk.’

Sneltesten

Sneltesten zullen volgens de minister binnenkort worden ingezet waar dat het meest nodig is, zoals bijvoorbeeld op spoedafdelingen, in een testcentrum, bij de huisarts, brandweer, politie of zorginstelling. ‘Dat laat ook toe om de capaciteit voor de klassieke testen, die accurater zijn, beter te gebruiken.’