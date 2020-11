NMBS ruilt na tien jaar grijze uniformen in voor blauwe

Vanaf maandag dragen de ongeveer 4.300 trein- en stationsmedewerkers van spoorwegmaatschappij NMBS hun nieuwe blauwe uniform. ‘Het was tijd voor iets nieuw’, zei de woordvoerder.

Het nieuwe uniform moet professioneel en tijdloos ogen, maar het belangrijkste is dat het praktisch is voor de medewerkers en duidelijk herkenbaar voor de treinreizigers. Door de coronacrisis wordt het uniform nu ook aangevuld met een bijpassend donkerblauw mondmasker met het NMBS-logo. Nieuw is dat de dames naast een broek of een rok ook een kleedje kunnen dragen.

In november vorig jaar werden de verschillende kledingstukken al een maand lang getest door een dertigtal medewerkers, waarna nog een aantal zaken werd aangepast. Zo zijn onder meer de broek- en jaszakken groter gemaakt en werden de kepie en het hoedje voor de treinbegeleiders aangepast.

Voor het nieuwe uniform deed de NMBS na een openbare aanbesteding een beroep op het Belgische modehuis Xandres. De NMBS heeft strikte voorwaarden opgelegd aan de fabrikant, en dat zowel voor de keuze en de kwaliteit van de materialen als voor de arbeidsvoorwaarden. Kledingstukken die niet langer worden gedragen, zullen door het modehuis worden gerecycleerd tot isolatiemateriaal of andere duurzame oplossingen. Ook de oude grijze uniformen worden gerecycleerd.