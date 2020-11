Stromae kondigt nieuw album aan

Met nummers als ‘Papaoutai’, ‘Alors on danse’ en ‘Formidable’ bereikte Stromae (35) gigantische successen in binnen- en buitenland. De getalenteerde Belg heeft echter al een tijdje niets meer van zich laten horen. Maar nu kondigt hij een nieuw album aan. Hij weet alleen nog niet wanneer het uit komt.

Het was in een interview met Libération dat Stromae het nieuws aankondigde waar al zijn fans al zo lang op wachten. De Brusselse artiest is van plan een nieuw album uit te brengen.

Sinds Cheese werd uitgebracht in 2010, en Racine square in 2013 werd het een hele tijd stil rond hem.

‘Ik ben nooit gestopt met muziek maken’, zegt hij in het gesprek. In 2018 componeerde hij onder meer een nummer voor de show van het kledingmerk Mosaert dat hij samen met zijn partner Coralie Barbier en broer Luc Junior Tam heeft opgericht.

Over zijn nieuw album laat hij nog niet in zijn kaarten kijken. Ook kan hij nog niet zeggen wat het wordt en wanneer we het mogen verwachten.