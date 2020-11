Oud-president George W. Bush feliciteert Joe Biden

De vroegere Amerikaanse president George W. Bush heeft de Democraat Joe Biden per telefoon gelukgewenst voor zijn overwinning bij de presidentsverkiezingen. Dat meldt hij in een verklaring. Bush zegt ook dat de stembusgang ‘fundamenteel eerlijk is verlopen’ en gaat daarmee in tegen zijn partijgenoot president Donald Trump. Hoewel Bush niet meer politiek actief is, kan zijn erkenning van het resultaat een keerpunt zijn.

In een statement zegt de oud-president dat hij ‘net met de aankomend president van de VS, Joe Biden, gepraat heeft’. In dat gesprek feliciteerde hij hem en dankte hij Biden ‘voor de patriottistische boodschap’ die hij zaterdagavond bracht. Bush erkende het politieke verschil tussen hem en Biden, maar meent dat ‘hij een goede man is, die zijn mogelijkheid om ons land te leiden en te verenigen heeft gewonnen’.

Het Amerikaanse volk kan in de ogen van Bush erop vertrouwen dat de verkiezingen ‘fundamenteel eerlijk’ en integer waren, met een ‘duidelijke uitkomst’. Wel vindt hij dat Trump het recht heeft om hertelling van stemmen te vragen en juridische actie te ondernemen. ‘Alle onopgeloste problemen zullen goed bekeken worden.’

Ook Donald Trump en zijn team kregen van hem felicitaties: ‘Ik wil president Trump en zijn aanhangers gelukwensen voor een hard bevochten campagne. Hij kreeg de stemmen van meer dan zeventig miljoen Amerikanen - een buitengewone politieke verwezenlijking. Zij hebben zich uitgesproken en hun stemmen zullen blijven worden gehoord via verkozen Republikeinen op elk bestuursniveau.’

George W. Bush was de 43ste president van de VS en regeerde twee termijnen, van 2001 tot 2009. Hij is de enige nog levende Republikeinse oud-president. Zijn familie lag eerder al in de clinch met Donald Trump. Zo kreeg zijn broer, Jeb Bush, regelmatig de volle lading van Trump, toen hij het tegen hem op nam voor de nominatie van de verkiezingen in 2016. George W. Bush zei toen al dat hij noch op Hillary Clinton, noch op Donald Trump had gestemd.

Toch is zijn verklaring betekenisvol. De Republikeinse partijleden die Trump niet willen volgen, zitten in de benarde positie waarin ze zich genoodzaakt zien te zwijgen, of verklaren ‘te wachten tot alle stemmen geteld zijn’. Volgens The New York Times kunnen de woorden van Bush hen een uitgang bieden, waarin het afwachten van de stembusgang gerespecteerd wordt, maar de minieme slaagkansen van Trump erkend worden.