Meer dan duizend demonstranten aangehouden in Wit-Rusland

Er zouden zondag meer dan duizend mensen zijn aangehouden na een demonstratie in de Wit-Russische hoofdstad Minsk. In het land wordt al sinds augustus geprotesteerd tegen de verkiezingsoverwinning van Alexander Loekasjenko die volgens de demonstranten en internationale waarnemers frauduleus zou zijn.

Nadat een grotere bijeenkomst werd opgebroken door veiligheidsdiensten zondag, verspreidden demonstranten zich doorheen de stad om kleinere protesten te houden. Daarop zou de politie mensen zijn beginnen fouilleren in een winkelcentrum en gezocht hebben naar oppositievlaggen en andere oppositiemateriaal.

De NGO Viasna houdt een lijst bij van mensen die zondag 8 november werden opgepakt en vult die om de zoveel tijd aan met nieuwe namen. Intussen maakt de mensenrechtenorganisatie gewag van meer dan 1.000 arrestaties. Tussen de gearresteerden zouden volgens het persagentschap Reuters ook dokters en ander medisch personeel zitten.

Een Wit-Russische sportorganisatie meldt dat ook Andrei Kravchenko, een zilveren medaillewinnaar in het Olympisch tienkamp, en kickbokskampioen Ivan Ganin werden aangehouden. Beiden hadden eerder samen met andere leden van de Wit-Russische sportgemeenschap een open brief ondertekend die vroeg om nieuwe verkiezingen. Kravchenko en Ganin zouden samen in een auto op een parkeerplaats hebben gezeten toen ze werden aangehouden.

Foto: REUTERS

Politieke crisis

Wit-Rusland bevindt zich al sinds begin augustus in een politieke crisis waarbij elk weekend tienduizenden mensen op straat komen tegen Loekasjenko. Ze eisen dat hij na 26 jaar aan de macht te zijn geweest nu aftreedt. Er zijn sinds het begin van de protesten al duizenden mensen opgepakt en volgens mensenrechtorganisaties worden gevangenen geslagen en is er ook sprake van ander misbruik.

Wit-Rusland zei vorige week aan de Verenigde Naties dat het momenteel geen enkele beschuldiging van politiemisbruik onderzoekt.

De veiligheidsdiensten hielden afgelopen zondag verschillende betogers aan. Foto: AP

Een demonstrante wordt aangehouden. Ze heeft de Wit-Russische oppositievlag rond zich gewikkeld. Foto: AP

Een demonstrante probeert een gesprek aan te gaan met een agent. Foto: REUTERS