Jean-Luc Mélenchon stelt zijn kandidatuur voor de Franse verkiezingen van 2022

Foto: NurPhoto via Getty Images

De Franse extreemlinkse politicus Jean-Luc Mélanchon heeft zondag op televisiezender TF1 officieel bekendgemaakt zich kandidaat te stellen voor de presidentsverkiezingen van 2022.

‘Ja, ik ben bereid. Ik stel mijn kandidatuur maar op één voorwaarde (...) ik zal pas definitief kandidaat zijn indien ik 150.000 steunstemmen heb gekregen’, aldus Mélenchon, voorman van La France Insoumise. Hij voegde eraan toe dat niemand anders van zijn partij ervoor koos zich kandidaat te stellen.

De leider van La France Insoumise doet al een derde gooi naar het Elysée. Nog als leider van de partij Front de gauche kreeg hij in 2012 11,10 procent van de stemmen. Drie jaar geleden, toen hij al lid was van La France Insoumise, behaalde hij 19,58 procent.

Andere kandidaten

Ook Marine Le Pen, voorzitster van het extreemrechtse Rassemblement national ,heeft zich al kandidaat gesteld voor de volgende verkiezingen.

Huidig president Emmanuel Macron zit in zijn eerste termijn zit, heeft zich nog niet officieel kandidaat gestemd, maar wordt verwacht dat wel te zullen doen voor zijn partij La République En Marche. Sinds 2008 kunnen presidenten maximaal twee termijnen uitzitten. Die termijnen duren sinds een referendum in 2000 maximum vijf jaar, voordien was dat zeven jaar.