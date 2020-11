Francky Dury grijpt met succes in bij Essevee, Cercle verliest thuisreputatie

Sleet op de relatie en Dury onder druk? Zo rap krijgen ze de zestiger nog de deur niet uit aan de Gaverbeek. Nodig of niet, hij redde gisteren alvast zijn vel door grondig te herschikken en meer zekerheid in te bouwen. Voor het eerst sinds 2013 kon Essevee vanavond nog eens winnen in Brugge tegen Cercle. Chory brak al vroeg de ban en met twee goals liet Gianni Bruno zijn ex-ploeg zien dat ze hem best nog hadden kunnen gebruiken.

In andere en betere tijden konden fans op café kwijt wat ze van hun ploeg vonden. Nu gooien ze het op de sociale media en wordt een mens er niet altijd vrolijker van. De perschefs van Cercle Brugge en Zulte Waregem maakten zondagavond rond halfacht de opstelling van hun ploeg bekend. De reacties in beide kampen logen er niet om. Zowel de diehard fans van Cercle als Essevee hadden er weinig vertrouwen in dat de uitverkorenen hen punten zou bezorgen.

Cercle kreeg zaterdag wel positief nieuws van Didillon, Marcelin en Taravel, die negatief testten en uit quarantaine terug keerden. Paul Clement wilde echter geen risico’s nemen en zag het niet zitten om een basistrio dat twee weken niet met de groep had getraind, al voor de leeuwen te gooien. Hoewel leeuwen? Zulte Waregem is al heel deze competitie een tam en bang beestje. Essevee geraakt maar niet weg onderin en Francly Dury kreeg in de afgelopen twintig jaar nooit zoveel bagger over zich heen als de afgelopen zes maanden. En eenmaal de opstelling de buitenwereld haalde was het weer van dat. Geen fan die begreep waarom Dury zowel Opare, De Bock, Secq en Vossen op de bank zette. En hij moest met Dompé al zijn meest dreigende aanvaller van de jongste weken missen. Maar een gewond dier is vaak dubbel zo gevaarlijk. En dat bleek niet Cercle maar Essevee.

Dury werd aan de Gaverbeek groot met zijn systeem met hoog spelende flankverdedigers, maar de jongste weken bleek er slijtage te zitten op zijn truc.

Hij liet een paar keer doorschemeren dat hij wel besefte dat zijn stoel wankelde en wist dat hij dringend nood had aan een zege. Dury gooide het dus over een andere boeg en koos voor vijf man achterin. Cercle bouwt onder Clement aan een stevige thuisreputatie en klopte al Antwerp, STVV en Gent en meestal ook nog met de nodige zwier. Het kwam zondagavond ook het best uit de startblokken met al direct een goede kans voor Ugbo. De bezoekers waren weer nog op zoek naar zichzelf toen Gory na zes minuten een hoekschop mocht trappen. Het is en blijft een eeuwige discussie of je beter kiest voor zone of man. In elk geval had Cercle met Warleson een keeper van ruim 1 meter 90 in de goal en twee hoog opgeschoten centrale verdedigers met Bates en Raux-Yao. Laatstgenoemde is zelfs bijna twee meter maar Tomas Chory maakte zich goed los, de twee reuzen van Cercle sliepen, Warleson bleef staan en de Waregemse spits kopte de corner van Govea perfect binnen.

Een droomstart voor het getergde Essevee maar wel een gevleide voorsprong want via Vitinho en Hotic bleef de vereniging de gevaarlijkste ploeg. Bassem Srarfi voelde zich wel lekker in zijn nieuwe rol die hij van Dury had gekregen. Op het tactisch bord stond de flankaanvaller linksachter maar was zowat overal te vinden en bij Cercle kregen ze geen vat op hem. De Tunisien lag ook aan de basis van de tweede Waregemse goal. Chory kopte zijn voorzet via Vitinho tot bij Gianni Bruno, die voor 0-2 zorgde tegen zijn ex-ploeg.

Match gespeeld denk je dan maar nee hoor! Essevee kwam goed weg toen de loeier van Dino Hotic in de winkelhaak leek te vallen, maar via de lat in corner werd verwerkt? De blessure van mister Essevee Sammy Bossut is intussen geheeld maar Louis Bostyn doet het prima als vervanger. Hij moest lang wachten op een kans maar lijkt die nu volop te grijpen. Bostyn voorkwam de 1-2 toen hij het schot van Musaba knap neutraliseerde. Ook zijn reactie op de poging van Hoggas mocht er zijn maar het had toen even goed al 0-3 kunnen staan. Met dank aan de Braziliaanse vervanger van Thomas Didillon. Steillon Warleson haalde op de valreep met veel overtuiging nog de bal uit de voeten van uitblinker Srarfi, die alleen voor hem verscheen.

Ugbo mildert, maar Bruno verlost

Dat Clement zou wisselen lag in de lijn der verwachtingen. Dat hij Kanouté er zou afhalen had wel niemand gedacht. Zijn vervanger Omolo deed het ook nauwelijks beter als controlerende middenvelder en achterin bleven ze klungelen. Dury kreeg het dit keer voor mekaar dat zijn ploeg goed in de organisatie bleef staan. Hoe het er nu aan toeging tussen Junior en zijn nieuwe lief in de Planckaerts hadden we al moeten missen en net toen we nieuwsgierig begonnen te worden naar de ontknoping van Undercover, schoten we met de 200 aanwezigen weer helemaal wakker. Hazard zat weer niet in de match en dat het van Musaba moest komen, wisten er wel meer. Iedereen hoorde Clement “in the box” schreeuwen en dat gebeurde ook.

Ike Ugbo liep razendsnel binnen en duwde de voorzet van de Nederlander perfect voorbij Bostyn. De vijfde treffer van de Nigeriaan die dus weer voor een wedstrijd zorgde. Niet voor lang echter want net toen Cercle de gelijkmaker zocht, bleek het niet wakker op een verre inworp van Opare, die door Gianni Bruno in twee tijden over de lijn werd gewerkt. Opluchting alom bij Essevee waar ze met een goed gevoel de interlandbreak kunnen ingaan. Cercle kan maar beter snel weer Didillon en co herop vissen.