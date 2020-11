Warren, Rice en Kerry worden wellicht minister

De eerste namen van mogelijke leden van de regering-Biden gaan al over de tongen in de Verenigde Staten. Een overzicht.

Toekomstig president Joe Biden heeft nog enkele maanden om zijn ploeg van adviseurs en regerings­leden samen te stellen. De kans is groot dat hij een beroep doet op mensen die ook tijdens het presidentschap van Barack Obama topfuncties bezet hebben.

Zo wordt Ron Klain genoemd als mogelijke stafchef. Hij vervulde die rol ook toen Biden vicepresident was. De naam van Vivek Murthy doet de ronde als adviseur voor de bestrijding van de coronapandemie, en mogelijke minister. Op economische sleutelposities ­komen wellicht Lael Brainard (lid van de Federal Reserve) of Sarah Bloom Raskin (onderminister in de ploeg van Obama). Senator en voormalige presidentskandidaat Elizabeth Warren zou ook kans maken op een ministerspost, bijvoorbeeld voor Financiën. De vraag is wel of een eventuele Republikeinse meerderheid in de ­Senaat haar benoeming niet zou dwarsbomen. De samenstelling van de Senaat wordt pas in januari definitief bepaald.

Ook Jeff Zients, die de Nationale Economische Raad leidde onder president Obama, zou kans maken op een ministerspost. Als mogelijke minister van Buitenlandse ­Zaken ­komen onder meer de diplomate Susan Rice en senator Chris Coons in aanmerking. De keuze zou ook kunnen vallen op Antony Blinken, een adviseur in Bidens campagneteam. Topambtenaar Michèle Flournoy is een mogelijke kandidaat voor het Pentagon. ­Senator John Kerry, een vriend van Biden, wordt genoemd als klimaatminister. Ook Jay Inslee, de gouverneur van de staat Washington, is een mogelijkheid. Hij werkte ­eerder al als adviseur voor Joe Biden.