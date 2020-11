Club Brugge komt naast Charleroi aan de leiding na een 1-3 zege in de West-Vlaamse derby op bezoek bij KV Oostende

Club staat opnieuw (gedeeld) op kop. Het was lang zweten aan de kust, maar een verdienstelijk KV Oostende ging uiteindelijk toch door de knieën: 1-3. De rode kaart voor Bataille een kwartier voor tijd bleek beslissend, want Diatta en Badji maakten nog het verschil in de slotfase. KVO wordt voor de tweede week op rij niet beloond tegen een topploeg, blauw-zwart gaat met gemoedsrust de interlandbreak in.

Club Brugge kon op zondag een mooie zaak doen: door de draws van Charleroi, Antwerp, Standard en Beerschot kon het mits een zege opnieuw naast leider Charleroi komen. Sowieso zou winst nog eens deugd doen, want dat is - Champions League inbegrepen - al vier matchen geleden. Clement koos alvast voor dezelfde namen die verloren van Dortmund. Bij Oostende was Hendry in extremis toch fit geraakt voor het West-Vlaamse duel. Ook zonder fans is leeft die match vooral bij KVO: meteen trokken de Kustboys ten aanval. Hjulsager was snel gevaarlijk met een streep op doel, daarna nam Club langzaam maar zeker over.

Concrete kansen leverde dat lang niet op, tot op het halfuur. Een korte hoekschop belandde in de voeten van Vormer, die Rits moederziel alleen zag staan voor doel. Die laatste kopte eenvoudig binnen: een dekkingsfout van jewelste bij Oostende. Nochtans had KVO tot dan ook nog geprobeerd. Zowel Gueye als Sakala probeerden het acrobatisch, maar hun pogingen gingen over en naast. De achterstand bracht Oostende niet van de wijs. Integendeel: nog voor de rust hingen de bordjes opnieuw in evenwicht in de Diaz Arena. Gueye forceerde de gelijkmaker na een prima actie in de zestien. Hij hield Deli goed af en klopte in de draai Mignolet met een lager schuiver door een aantal Brugse benen. Club trachtte nog met een voorsprong naar de kleedkamer te gaan: Dennis ontbond nog eens zijn duivels. Twee keer was Hubert héél erg bij de pinken: de doelman voorkwam erger.

Na de rust hetzelfde scenario als tijdens de eerste helft: KVO dat meteen het initiatief nam. Sakala tekende voor de eerste kans, maar kopte naast. Club kreeg het moeilijker om aan kansen te raken en zag KVO geloven in meer. Mignolet moest alles uit de kast halen op een voorzet die dreigde in doel te capriolen, en daarna kwam de Rode Duivel zelf onorthodox uit. Twee keer leverde het geen treffer op voor Oostende. Het was nochtans het moment, want met maar één puntje in het vooruitzicht ging Club Brugge opnieuw steviger op het gaspedaal drukken tijdens het vierde kwart van de wedstrijd. Dat Bataille er een kwartier voor tijd af moest met een tweede gele kaart na een fout op de ingevallen De Ketelaere, hielp de Kustboys ook niet vooruit.

Pompen of verzuipen: Oostende werd tegen het doel geplakt. En het liep uiteindelijk ook nog tegen die fatale treffer aan. Eerst kon Hubert nog een schicht van De Ketelaere net uit zijn doel houden, maar bij de corner die daarop volgt knalde Diatta vanop de rand van de zestien de 1-2 enig mooi in het hoekje. Het kraakte plots langs alle kanten bij Oostende, dat zich nog naar het eindsignaal moest slepen. Want het werd ook nog 1-3 na een uitgespeelde aanval die in doel eindigde na een inglijden voor Badji. Een verdienstelijk Oostende werd zo voor de tweede keer niet beloond tegen een topploeg, Club kan met gemoedsrust de international break in en komt - met een match meer gespeeld - opnieuw aan de leiding.