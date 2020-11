Joe Biden, ook president van 70 miljoen Trump-kiezers

Hoe kan Joe Biden de president worden van die 70 miljoen Amerikanen die voor Trump stemden? Voor het grote we-zijn-allemaal-vrienden-moment is het alleszins nog te vroeg. Maar dat Donald Trump intussen gaat golfen, is misschien gewoon goed nieuws





Joe Biden is nu zeker. Hij is verkozen tot de 46ste president van de Verenigde Staten. Of Donald Trump echt plaats ruimt straks, is minder zeker. Biden moet het nu waarmaken en Trump, Trump kan blijven stoorzender spelen.

