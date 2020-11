Twee bewoonsters overleden bij brand in woonzorgcentrum in Henegouwen

Bij een brand in een woonzorgcentrum in Lessen, in de provincie Henegouwen, zijn zondagnamiddag twee vrouwen om het leven gekomen. Het gemeentelijk rampenplan en het medisch interventieplan werden geactiveerd.

Iets voor vijven kreeg de lokale brandweer een melding over een brand in een kamer van rusthuis La Résidence in de rue de l’Hotellerie in Lessen. Pas anderhalf uur later, rond 18.30 uur, kon het vuur overmeesterd worden. Voor twee bewoners kwam alle hulp te laat. ‘Twee bewoonsters van het home zijn om het leven gekomen. Ik heb een branddeskundige aangesteld en ga nu ter plaatse’, zei Virgine Pierrard, substituut van de procureur van Doornik-Bergen.

Om de brand te lijf te gaan, kwamen brandweerlieden met tank- en pompwagens van de kazernes van Lessen, Aat en Leuze-en-Hainaut. Het personeel van het rusthuis en de brandweer evacueerden de bewoners naar het sportcentrum. In het cultureel centrum van Lessen werd een opvang- en triagepost ingericht.

Nu de brand geblust is, mogen de bewoners terugkeren. ‘In de loop van de avond zullen de zowat zestig bewoners het geventileerde gebouw opnieuw kunnen betrekken’, aldus Olivier Lowagie, commandant van de brandweerzone Wallonie picarde.