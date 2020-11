Pascal Ackerman sprint naar zege in slotrit, eindzege voor Primoz Roglic

Pascal Ackermann (26) won de slotrit in de Vuelta, van Hipodromo de la Zarzuela naar Madrid. De Duitser van Bora-Hansgrohe klopte in de spurt Sam Bennett en Max Kanter. De eindzege van Primoz Roglic (31) kwam niet meer in gevaar. Meteen zijn tweede op rij in de Vuelta.

Leiderstrui: Primoz Roglic

Puntentrui: Primoz Roglic

Bergtrui: Guillaume Martin

Witte trui: Enric Mas

Hoe kwam de zege tot stand?

De slotrit was traditioneel een parade naar Madrid. Na een rustige aanloop was het Tim Wellens die bij de doortocht van de eerste van vijf plaatselijke ronden van 6 km versnelde. De renner van Lotto-Soudal kreeg Willie Smit mee (Burgos-BH) en later sloten ook Gonzalo Serrano (Caja Rural) en Dmitriy Gruzdev (Astana) aan. Net voor het ingaan van de slotronde werden ze gegrepen. In de spurt kwam de jump van Sam Bennett net te laat om voorbij Pascal Ackermann te geraken. Meteen de tweede ritzege voor de Duitser van Bora-Hansgrohe, die ook al rit negen won na de declassering van… Bennett.

Wat deden de favorieten?

De laatste strijd werd zaterdag geleverd op de Alto de la Covatilla waar Richard Carapaz wel wat tijd terugnam op Primoz Roglic, maar niet genoeg om de Sloveen van een tweede eindzege op rij te houden. Roglic won met 24 seconden voorsprong op de Ecuadoraan en 1’15” op de verrassende Brit Hugh Carthy, die in die laatste rit wel 28 seconden verloor door een breuk in het peloton.

Roglic was ook de beste in het puntenklassement. De bergprijs werd gewonnen door Guillaume Martin, beste jongere was Enric Mas.

Hoe deden de Belgen het?

Tweevoudig ritwinnaar Tim Wellens trok in de aanval, maar een spurt was onvermijdelijk. Daarin behaalde Jasper Philipsen geen tweede ritzege. De Limburger werd voor de tweede keer in de ze Vuelta vierde. Eerder was hij ook al eens tweede, dus een geslaagd debuut voor de jonge renner van UAE Team Emirates die volgend seizoen ploegmaat wordt van Mathieu van der Poel bij Alpecin-Fenix en ritzeges mag najagen in de Tour.

Eerste Belg in het eindklassement werd Kobe Goossens op de 24ste plaats.

Nog iets dat u moet weten?

Chris Froome is voor de start van de slotrit gehuldigd als eindwinnaar van de Vuelta van 2011. Vorig jaar werd de Brit aangewezen als eindwinnaar nadat de Spanjaard Juan José Cobo vanwege dopinggebruik zijn zege kwijtraakte. Froome heeft nu zeven grote rondes gewonnen: vier keer de Tour (2013, 2015, 2016, 2017), één keer de Giro (2018) en twee keer de Vuelta (2011 en 2017).

De Ceratizit Challenge, een driedaagse rittenwedstrijd voor vrouwen in Vuelta, werd gewonnen door Lisa Brennauer. De Duitse dankt die eindzege in eerste instantie aan haar winst zaterdag in de tijdrit. In de slotrit, een criterium in Madrid, sprokkelde ze ook bonificatieseconden bij de doortochten aan de finish. Die slotrit werd uiteindelijk gewonnen door de Italiaanse Elisa Balsamo.

Uitslag etappe 18:

1. Pascal Ackermann (Dui)

2. Sam Bennett (Ier)

3. Max Kanter (Dui)

4. Jasper Philipsen (Bel)

5. Jasha Sütterlin (Dui)

6. Emmanuel Morin (Fra)

7. Reinardt Janse van Rensburg (ZAf)

8. Lorrenzo Manzin (Fra)

9. Robert Stannard (GBr)

10. Jon Aberasturi (Spa)

Eindstand Vuelta:

1. Primoz Roglic (Sln/TJV) de 3306.1km in 72u46:12 (gem. 45.43218km/u)

2. Richard Carapaz (Ecu/IGD) op 0:24

3. Hugh Carthy (GBr/EF1) 01:15

4. Daniel Martin (Ier/ISN) 02:43

5. Enric Mas (Spa/MOV) 03:36

6. Wout Poels (Ned/TBM) 07:16

7. David De La Cruz (Spa/UAD) 07:35

8. David Gaudu (Fra/GFC) 07:45

9. Felix Grosschartner (Oos/BOH) 08:15

10. Alejandro Valverde (Spa/MOV) 09:34