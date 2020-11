Europees kampioen Eli Iserbyt is trots op eerste trui bij profs: “Dit geeft veel vertrouwen”

“Michael Vanthourenhout en ik waren zeker de sterksten vandaag”, reageerde kersvers Europees kampioen veldrijden Eli Iserbyt zondag in het Nederlandse Rosmalen. “Maar ik win uiteindelijk de trui. Ik ben trots dat ik die woensdag een eerste keer mag tonen in Niel.”

Iserbyt startte als de topfavoriet en maakte die rol ook waar. “Alleen reden we misschien iets te vroeg weg in de wedstrijd”, vertelde hij in het flashinterview. “Ik maakte een kleine fout in de tweede ronde. Bij de trappen maakte ik een kleine val en moest ik achtervolgen. Ik ging er toen vol voor en besloot om dat gewoon te blijven doen toen ik vooraan kwam. En gelukkig had ik Michael bij me om ook tempo te maken.”

Dat was nodig volgens Iserbyt, want hij vreesde Lars van der Haar. “Hij deed het steeds goed op de zandstroken, waar ik het niet echt geweldig deed. Ik moest daardoor op de andere stukken heel diep gaan”, vervolgde hij. “Al denk ik wel dat Michael en ik de sterksten in koers waren. Ik ben heel trots op deze trui.”

“Dit was een groot doel voor mij en deze trui heb ik nu vast”, zei hij nog. “Woensdag hebben we alweer een cross in Niel en ik kijk er naar uit om de trui daar te dragen. Het is ook fijn om nu al een prijs te hebben. Het is ook goed voor mijn moraal in dit aparte seizoen. Dit geeft veel vertrouwen voor wat nog komt. Het is mijn eerste trui bij de profs en ik ben er heel trots op.”

Vanthourenhout: “Geen schande om tweede te worden na Eli”

Michael Vanthourenhout keert huiswaarts met een zilveren medaille van het EK veldrijden. De West-Vlaming reed lange tijd samen op kop met Eli Iserbyt, maar moest uiteindelijk toch zijn meerdere erkennen in zijn ploegmaat.

“Ik had al een paar weken problemen met mijn start, waardoor ik altijd moest achtervolgen”, zei Vanthourenhout voor de camera van Sporza. “Vandaag wilde ik echt kost wat kost mee zijn en dat is me gelukt. Ik had een goede start en goede benen. Zo kon ik met Eli het verschil maken.”

De grootste tegenstander bleek uiteindelijk Lars van der Haar. “Toen we zagen dat alleen Lars nog in de achtervolging zat, moesten we niet twijfelen. Eli en ik hebben enkele rondes goed samengewerkt. Op een gegeven moment kwam Lars veel dichter en besloot Eli om te versnellen. Toen kreeg ik het even moeilijk en daarna was het nog even spannend voor die tweede plaats, maar ik bleef tempo rijden en kon dat volhouden tot het eind. Dat volstond voor de zilveren medaille.”

“Eli was hier de sterkste vandaag. Het is geen schande om het zilver te pakken na hem. Hij verdient die Europese titel”, besloot Vanthourenhout.